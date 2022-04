Perchezitii in Neamt, intr-un dosar cu tigari contrafacute de 2 milioane de euro

Marti, 5 aprilie, si miercuri, 6 aprilie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPF au efectuat trei perchezitii domiciliare pe raza judetelor Neamt si Botosani, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat specializat in producerea de bunuri accizabile in afara antrepozitului fiscal autorizat si detinerea in afara antrepozitului fiscal ... citeste toata stirea