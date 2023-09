Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Neamt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, au pus in aplicare marti, 26 septembrie, patru mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Neamt, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si fals informatic, toate in forma continuata, informeaza IPJ Neamt.Conform ... citeste toata stirea