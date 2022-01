Perchezitii in Neamt la persoane banuite de obtinere ilegala de fonduri si fals

Marti dimineata, 25 ianuarie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt, au efectuat 11 perchezitii domiciliare, sapte in judetul Neamt si patru in judetul Iasi, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de obtinere ilegala de fonduri si fals in inscrisuri sub semnatura privata, informeaza IPJ Neamt."Din ... citeste toata stirea