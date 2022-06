Perchezitii in Neamt, la un grup infractional specializat pe trafic cu masini din Elvetia

Joi dimineata, 23 iunie, in judetul Neamt si in alte sapte judete, politistii Serviciului Investigatii Criminale Mures desfasoara 43 de perchezitii, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind savarsirea infractiunilor de constituirea de grup infractional organizat, abuz de incredere, tainuire, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, informeaza Politia Romana, urmand a fi puse in aplicare 47 de mandate de aducere.Actiunea se desfasoara sub coordonarea ... citeste toata stirea