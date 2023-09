Joi, 7 septembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Neamt, cu sprijinul celor din cadrul Biroului Ordine Publica si Biroului Rutier Roman, au pus in executare zece mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Iasi si Neamt. Doua persoane au fost depistate in flagrant delict, incercand sa sustraga combustibil, informeaza IPJ Neamt.Din cercetarile efectuate de politisti a rezultat ca, in perioada martie 2022 - iulie 2023, opt persoane, cu varste ... citeste toata stirea