Perchezitii in Neamt si Iasi intr-un dosar de obtinere ilegala de fonduri si fals in inscrisuri sub semnatura privata

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Neamt efectueaza, marti, 11 perchezitii domiciliare in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de obtinere ilegala de fonduri si fals in inscrisuri sub semnatura privata, transmite Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca 7 perchezitii sunt efectuate in judetul Neamt si 4 in judetul Iasi."Din cercetari a reiesit ca, in ... citeste toata stirea