Perchezitii intr-un dosar de obtinere ilegala de fonduri, cu un prejudiciu estimat la 4 milioane de lei. Ancheta vizeaza peste 50 de persoane

Miercuri, 6 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Neamt, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt, au efectuat trei perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetul Giurgiu, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si obtinere ilegala de fonduri cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, in domeniul finantarii acordate din ... citește toată știrea