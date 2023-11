Mai multe perchezitii au fost facute la afaceristi din Neamt suspectati ca au prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de euro, in urma unor tranzactii cu piese auto neinregistrate in evidenta contabilaIn dimineata zilei de 14 noiembrie 2023, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului Neamt, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, in doua cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune ... citeste toata stirea