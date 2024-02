Perchezitii la hotii din conturi bancare

Luni, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului Tribunalului, au facut patru perchezitii domiciliare in judetele Cluj si Satu Mare, intr-un caz de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos."Din cercetari a reiesit ca, in perioada iunie 2023 si pana in prezent, un tanar in varsta de 23 de ani, din Maramures, ar fi dezvoltat un mod de operare, de fraudare a sistemelor bancare, prin care ar fi reusit accesarea ... citește toată știrea