Perchezitii la Targu Neamt intr-un dosar de inselaciune. Prejudiciul este de 220.200 lei

Politistii de Investigatii Criminale din Targu Neamt au efectuat, marti, sub coordonarea unui procuror, o perchezitie domiciliara in oras, in cadrul unui dosar penal de inselaciune cu un prejudiciu de 220.000 lei."Din cercetari a reiesit ca, de la inceputul anului 2019, pana in prezent, o femeie de 45 ani, din Targu Neamt, in calitate de reprezentant al unei societati comerciale, ar fi eliberat mai multor persoane adeverinte de salariat care ... citeste toata stirea