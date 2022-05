Performanta unica a elevilor medaliati cu aur la un concurs organizat de NASA. Nava care a uluit juriul

Echipa formata din liceeni de la Colegiul National "Petru Rares" din Piatra Neamt a obtinut medalia de aur la competitia Space Settlement Contest, care este organizata de NASA Unsprezece liceeni de la Colegiul National "Petru Rares", sub coordonarea profesorului Grigoruta Oniciuc, au obtinut medalia de aur la Space Settlement Contest, competitie organizata de NASA, in Statele Unite, la care, in acest an, au participat aproximativ 17.000 de competitori din intraga lume, cu peste 3.800 de ... citeste toata stirea