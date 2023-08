Joi, 10 august, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local Roman, zece elevi ai scolilor din Roman, cu rezultate deosebite la examenele de Bacalaureat si Evaluare nationala, au fost premiati de reprezentantii municipalitatii. Doi tineri cu medii de 10 la Evaluarea nationala si la Bacalaureat si au fost rasplatiti cate un premiu in valoare de 3.000 de lei, iar alti opt tineri care au obtinut cele mai mari note la examene am primit premii in valoare de 1.000 de lei."Am avut ... citeste toata stirea