Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier, ieri dimineata, pe DN 2 (E 85), in comuna Secuieni.Evenimentul a avut loc pe la ora 10.30, in conditiile in care un cetatean ucrainean in varsta de 40 de ani conducea o cisterna incarcata cu motorina, a pierdut controlul directiei, iar aceasta a iesit de pe sosea rasturnandu-se pe un camp. Soferul a suferit mai multe leziuni, dar a reusit sa iasa singur din cabina.La locul evenimentului au intervenit pompierii romascani cu o ... citeste toata stirea