Pericol pe sosele

Miercuri dimineata, la ora 8.30, politistii au depistat un iesean in varsta de 35 de ani care conducea o masina pe DN 15D, prin comuna Girov, avand imbibatia alcoolica de 0,51 miligrame/litru, in aerul expirat.In aceeasi zi, la ora 17, pe DJ 156A in orasul Roznov, a fost prins un sofer de 60 de ani, din Vadurele (Alexandru cel Bun), cu 0,66 mg/l, in aerul expirat. De asemenea, o jumatate de ora mai tarziu, in Pipirig, a fost depistat un localnic de 33 de ani care conducea un autoturism fara ... citeste toata stirea