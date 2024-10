Peste 1.000 de cazuri de consum fraudulos de gaze naturale si energie electrica, identificate in primele 9 luni din 2024

Departamentul de Inspectie Energetica, structura specializata din cadrul Delgaz Grid, a identificat in primele noua luni din 2024 un numar de 1.024 de cazuri de consum fraudulos, din care 436 in sistemul de distributie gaze naturale, iar 588 in cel de energie electrica, informeaza reprezentantii Delgaz Grid.In timp ce numarul de cazuri de fraude pe segmentul de gaze naturale a inregistrat o scadere cu 36%, pe segmentul de electricitate au crescut cu 31%.In perioada analizata, volumul de ... citește toată știrea