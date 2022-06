Peste 100 de soferi au ramas fara permis saptamana trecuta, cei mai multi din cauza vitezei

In perioada 30 mai - 5 iunie, politistii Serviciului Rutier au actionat, sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in zonele si pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, informeaza IPJ Neamt.Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 1.040 de sanctiuni contraventionale, 969 conform prevederilor OUG 195/2002, dintre care 352 de sanctiuni pentru depasirea vitezei maxime legale admise, 17 ... citeste toata stirea