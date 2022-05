Peste 150 de soferi au ramas fara permis, saptamana trecuta

In perioada 410 mai, politistii Serviciului Rutier Neamt au desfasurat actiunea ,,Alcohol & Drugs", operatiune care se inscrie in calendarul de activitati al ROADPOL (Organizatia Politiilor Rutiere din Europa), pentru depistarea conducatorilor auto aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a unor substante psihoactive, informeaza IPJ NeamtAstfel, politisti rutieri si din cadrul structurilor de ordine publica au desfasurat actiuni in teren, in cadrul carora au fost testati peste 1. ... citeste toata stirea