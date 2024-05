Peste 160 de soferi au ramas fara permis, in minivacanta de Pasti

In perioada 1-6 mai, politistii din cadrul IPJ Neamt au organizat actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii publice. Activitatile au fost desfasurate impreuna cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice. In aceasta perioada, politistii au intervenit la aproximativ 280 de apeluri semnalate prin 112. Totodata, au fost constatate peste 100 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic, politistii au retinut 166 de permise ... citește toată știrea