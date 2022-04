Peste 200 de politisti in strada, in acest weekend

In perioada 29 aprilie - 1 mai, pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, cu ocazia sarbatoririi Zilei Internationale a Muncii, peste 200 de politisti vor actiona, zilnic, la nivelul judetului Neamt. Astfel, vor fi asigurate masuri pentru mentinerea ordinii publice in locurile aglomerate, precum si in localitatile turistice si zonele de agrement, politistii fiind pregatiti sa intervina rapid atunci cand sunt sesizati cu privire la comiterea unor fapte antisociale, informeaza IPJ Neamt. ... citeste toata stirea