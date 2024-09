Peste 3.000 de gospodarii fara curent electric, in urma furtunii din aceasta noapte

Pana luni dimineata, 30 septembrie, la ora 10, judetul Neamt s-a aflat, la fel ca mai multe zone din estul tarii, sub atentionare meteo de tip Cod portocaliu de ploi abundente si vant puternic.In contextul avertizarilor hidrometeorologice, la nivelul judetului Neamt, autoritatile au luat o serie de masuri pentru a gestiona eficient potentialele situatii de urgenta. Astfel, duminica, personalul operativ din cadrul celor trei detasamente ale ISU Neamt a efectuat activitati in teren in unitatile ... citește toată știrea