Politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au actionat marti, 7 noiembrie, in intervalul 06:00 - 22:00, pe raza de competenta pentru cresterea gradului de siguranta publica, in special in randul pietonilor, informeaza IPJ Neamt. In baza neregulilor constatate, au fost aplicate 67 de sanctiuni contraventionale, 28 dintre acestea pietonilor, trei pentru nereguli constatate in randul biciclistilor, sase pentru abateri ale conducatorilor de trotinete electrice si 26 pentru alte abateri.Abaterile ... citeste toata stirea