Peste 300 de bolnavi, scosi din foc de catre pompierii de la Suceava

* 329 de personae internate la Spitalul Judetean au fost salvate de catre pompieri, in urma unui incendiu puternic * focul, cauzat de supraincalzirea unui ventilator, a fost stins in 10 minuteReactia rapida, in sistem integrat, a cadrelor ISU si a celor medicale a facut ca in incendiul de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, localizat si lichidat in mai putin de zece minute, sa nu se inregistreze nicio victima, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului pentru ... citeste toata stirea