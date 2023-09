Si in acest an, in prima zi din noul an scolar, elevii de la scolile din Roman care provin din familii cu posibilitati materiale reduse vor primi din partea administratiei publice locale ghiozdane cu rechizite necesare pentru studiu. "La debutul anului scolar, se va desfasura actiunea de sprijin pe care Primaria Roman o face in fiecare an, pentru elevii cu situatii mai dificile, astfel ca fiecare unitate scolara a transmis Primariei necesarul pentru pregatirea ghiozdanelor de inceput de an. In ... citeste toata stirea