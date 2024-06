Peste 40 de elevi au lipsit de la Evaluarea Nationala in acest an, in judetul Neamt

Probele scrise la disciplinele limba si literatura romana, respectiv matematica, in cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2023-2024, s-au desfasurat in zilele de 25 iunie si 27 iunie.Conform ISJ Neamt, in judetul Neamt, la prima proba din cadrul Evaluarii Nationale, pentru absolventii clasei a VIII-a, cea de limba si literatura romana, dintre cei 3.971 de elevi inscrisi, au fost prezenti 3.927 de elevi, 44 de elevi fiind absenti. Prin urmare, rata de ... citește toată știrea