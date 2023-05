In perioada 24 aprilie - 1 mai, politistii rutieri din judetul Neamt au actionat permanent, in zonele si pe tronsoanele de drum cu risc ridicat, pentru reducerea riscului rutier. Prezenta in teren a politistilor si conduita preventiva a conducatorilor auto au condus la implinirea obiectivului principal: zero evenimente rutiere grave in judet, informeaza IPJ Neamt.427 de conducatori auto care au fost depistati savarsind diferite abateri la regimul rutier au fost sanctionati contraventional. ... citeste toata stirea