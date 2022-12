Peste 600 de sanctiuni aplicate de politisti saptamana trecuta

In perioada 5 - 11 decembrie, politistii rutieri si cei de ordine publica din cadrul IPJ Neamt au actionat in cadrul Proiectului ROADPOL, cu scopul reducerii numarului accidentelor rutiere si a consecintelor acestora, informeaza IPJ Neamt. In aceasta perioada, politistii nemteni au organizat si desfasurat zilnic actiuni pe raza de competenta, fiind efectuate peste 1.800 de testari cu privire la consumul de bauturi alcoolice sau substante psihoactive.In urma abaterilor constatate, au fost ... citeste toata stirea