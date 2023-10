In anul 2022, volumul total de lemn taiat ilegal din fondul forestier administrat de Directia Silvica Neamt a fost de 1.061 de metri cubi, din care 541 de metri cubi in paduri proprietate publica a statului si 520 de metri cubi in paduri care apartin altor proprietari, ponderea cea mai mare fiind in proprietatile private ce apartin persoanelor fizice, respectiv 402 metri cubi, arata un raport al Directiei Silvice Neamt prezentat in sedinta Consiliului Prefectural Neamt de luni, 30 octombrie. ... citeste toata stirea