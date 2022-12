In ziua de 17 decembrie, politistii Biroului de Ordine Publica au facut o perchezitie in municipiul Roman, la domiciliul a doi localnici banuiti de comercializarea, catre publicul larg, a articolelor pirotehnice fara drept.Din cercetari a reiesit faptul ca localnicii, in varsta de 58 si 64 de ani, nu erau autorizati sa desfasoare activitati de comercializare a articolelor pirotehnice. In urma descinderii au fost ridicate, in ... citeste toata stirea