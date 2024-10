Piesa "Terapie in 3", vineri pe scena Casei de Cultura din Roman

Vineri, 4 octombrie, de la ora 19, romascanii sunt invitati la Casa de Cultura din Roman, la reprezentatia piesei de teatru "Terapie in 3", avandu-i in distributie pe Luminita Bucur, Oleg Apostol si Maria Radu, in regia lui Radu Gabriel. Spectacolul este produs de Rotari Entertainment."Sotul se curata de mama, se toaca marunt, se condimenteaza, se pudreaza, dar mai ales se tine bine la pastrare sub papuc. Sotia se ia cu binisorul, se framanta bine, se dospeste, se fragezeste pana capata ... citește toată știrea