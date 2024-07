Pieton spulberat de masina

Marti dimineata, in comuna Baltatesti, a avut loc un grav accident rutier soldat cu moartea unei persoane. Evenimentul s-a petrecut pe la ora 9, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Un galatean in varsta de 74 de ani conducea o masina pe DN 15C, dinspre municipiul Piatra-Neamt catre orasul Targu-Neamt, s-a apropiat prea tare de un localnic de 75 de ani care mergea pe marginea drumului, si l-a acrosat. Impactul a fost atat de violent incat pietonul a trecut ... citește toată știrea