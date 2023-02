Ieri dupa-amiaza, pe DN 15B in comuna Pipirig, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 13.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. O localnica in varsta de 38 de ani conducea un autoturism, dinspre orasul Targu-Neamt catre Petru Voda (Poiana ... citeste toata stirea