Voleibalistul pietrean Andrei Butnaru si-a completat palmaresul cu o noua performanta.Pana sambata, cu CS Arcada Galati el traise bucuria succeselor celor doua titluri de campion si victoria castigarii trofeului Cupei Romaniei. Sambata, reprezentantul nostru si-a trecut in cont si trofeul Supercupei. In noua Sala Polivalenta din Blaj, Butnaru si compania s-au impus dupa o ora si 34 de minute in fata castigatoarei Cupei Romaniei in sezonul trecut, SCM "U" Craiova. Gruparea galateana a obtinut ... citeste toata stirea