Pietrenii care gazduiesc refugiati din Ucraina, cum pot beneficia de fonduri de la Guvern

Reprezentantii Primariei Piatra Neamt anunta ca, in conformitate cu HG. 336 din 11 martie 2022, persoanele fizice care gazduiesc cetateni straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de decontarea cheltuielilor cu hrana prevazute la art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2022."Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice trebuie sa depuna in primele 3 zile lucratoare ale fiecarei luni pentru ... citeste toata stirea