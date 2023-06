Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o informare vizand fenomene de instabilitate atmosferica, pentru cea mai mare parte a tarii, valabila pana miercuri seara.Conform meteorologilor, in intervalul marti, 27 iunie, ora 14 - miercuri, 28 iunie, ora 23, vor fi perioade cu averse, descarcari electrice, izolat grindina si local intensificari ale vantului, cu viteze de 45 - 55 km/h. Astfel de manifestari se vor semnala in dupa-amiaza zilei de marti (27 iunie) si in cursul noptii de ... citeste toata stirea