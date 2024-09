Ploi in averse in intreaga tara, pana joi dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o informare vizand ploi in general moderate cantitativ, pentru intreaga tara, valabila pana joi dimineata.Conform meteorologilor, pe parcursul zilei de miercuri, 11 septembrie, temporar va ploua in cea mai mare parte a tarii, iar noaptea aria ploilor se va restrange catre estul si nord-estul teritoriului. Vor fi mai ales averse, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor fi local de 10 - ... citește toată știrea