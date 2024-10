Ploi in averse si vant puternic in intreaga tara, la sfarsit de saptamana

Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o informare vizand ploi moderate cantitativ, pentru intreaga tara, valabila pentru intervalul joi, 3 octombrie, ora 21 - luni, 7 octombrie, ora 10.Conform meteorologilor, din seara zilei de joi (03 octombrie) si pana in dimineata zilei de sambata (05 octombrie), temporar va ploua, la inceput in Banat, Crisana si Maramures, apoi in Transilvania, Oltenia si nord-vestul Munteniei. Sambata (05 octombrie) vor fi ploi in majoritatea regiunilor, iar ... citește toată știrea