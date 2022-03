Ploi in averse, vant puternic si vreme rece, la final de saptamana

Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o informare vizand ploi moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului si manifestari de instabilitate atmosferica, pentru cea mai mare parte a tarii, valabila pana sambata seara.Conform meteorologilor, in intervalul joi, 31 martie, ora 12 - sambata, 2 aprilie, ora 21, in cea mai mare parte a tarii va ploua mai ales sub forma de aversa, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor ... citeste toata stirea