Ploi, lapovita si ninsoare, pana luni dimineata. Vremea se raceste semnificativ in intreaga tara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o informare vizand intensificari ale vantului, precipitatii moderate cantitativ si racire a vremii, pentru intreaga tara, valabila pana luni dimineata.Conform meteorologilor, in intervalul sambata, 9 noiembrie, ora 12 - luni, 11 noiembrie, ora 10, temporar vantul va avea intensificari in jumatatea de sud a Moldovei, Dobrogea si in cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze in general de 40 - 50 km/h.In acest interval, aria ... citește toată știrea