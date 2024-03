Ploi si ninsori in intreaga tara, pana vineri dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o informare vizand precipitatii moderate cantitativ pentru intreaga tara, valabila pana la finalul acestei saptamani.Conform meteorologilor, in intervalul miercuri, 13 martie, ora 10 - vineri, 15 martie, ora 10, vor fi precipitatii in toate regiunile si se vor acumula cantitati de apa in general de 10 - 15 l/mp. In zona ... citește toată știrea