Ploi si vant puternic, pana miercuri dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o informare vizand intensificari ale vantului si ploi moderate cantitativ, valabila pana miercuri dimineata.Conform meteorologilor, in intervalul marti, 1 octombrie, ora 10 - miercuri, 2 octombrie, ora 10, vantul va avea intensificari in regiunile estice, sud-estice, sud-vestice si la munte, cu viteze de 40 - 55 km/h, iar pe crestele Carpatilor Meridionali si de Curbura rafalele vor depasi 70 - 80 km/h. Pe parcursul zilei de marti, in ... citește toată știrea