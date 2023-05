Inca o data, judetul Neamt apare intr-un top al celor mai slabe administratii in domeniul sanatatii din intreaga tara. Recent, un studiu realizat de Institutul National de Statistica claseaza judetul Neamt printre primele trei judete din tara cu o rata a mortalitatii infantile peste medie, cu un procent, in anul 2021, de 8,2 la mia de copii nascuti vii. Vorbim despre un procent urias pentru aceste timpuri, un procent care ne spune ca in Neamt, 8 nou-nascuti din 1000 isi pierd viata la scurt ... citeste toata stirea