PNL Neamt: "Nicolae Ciuca, impresionat de harul, daruirea si implicarea preotului Petru Munteanu de la Savinesti"

Presedintele PNL si al Senatului, Nicolae Ciuca, a fost impresionat de harul si daruirea cu care se implica in comunitate preotul Petru Munteanu de la Parohia "Sf. Voievozi" Savinesti.Desi vizita liderului PNL a fost una politica in judetul Neamt, aceasta a avut si o componenta sociala si duhovniceasca.Nicolae Ciuca a dorit sa dorit sa il cunoasca personal pe parintele Petru Munteanu, care i-a prezentat o parte din proiectele filantropice si sociale pe care le desfasoara atat in Savinesti ... citește toată știrea