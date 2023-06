7.000 de euro lunar pentru Vlad Angheluta, omul de casa al lui Vasilica Harpa.Politica paguboasa a PSD Neamt continua fara rusine. Compania care furnizeaza servicii de apa in judetul Neamt, APASERV, controlata de Consiliul Judetean, aflat la mana sefului PSD, Vasilica Harpa, este in pragul falimentului.De ani de zile, aceasta companie, girata de PSD, intai sub conducerea condamnatului penal Ionel Arsene, iar acum a lui Vasilica Harpa, nu a facut absolut nimic pentru a rezolva problemele ... citeste toata stirea