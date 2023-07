In plin scandal vis-a-vis de centrele pentru batrani disfunctionale descoperite si in judetul Neamt, unde vinovati s-au gasit a fi apropiati ai PSD Neamt, o alta numire, de asemenea pe filiera politica, arata ca incompetenta si relatiile de partid merg mana in mana pentru a conduce o institutie publica care ar trebui sa protejeze rezidenti vulnerabili, fie ca vorbim despre varstnici sau copii cu dizabilitati.Recent, Eduard Ovidiu Gavril a fost numit, in urma unei dispozitii a DGASPC Neamt, la ... citeste toata stirea