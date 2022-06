Podul de peste Siret, care s-a prabusit, fusese inaugurat de sase luni. "Rezista unei greutati de 340 de tone" VIDEO

Podul de peste Siret, care facea legatura intre mai multe comune din Neamt, a cedat in dupa-amiaza de joi, 9 iunie, la cateva luni de la inaugurare. Podul de la Lutca, de pe Drumul Judetean 207 A, care traversa raul Siret in localitatea Lutca, judetul Neamt, s-a prabusit joi, 9 iunie 2022. Situatia petrecuta pare de neconceput, avand in vedere ca podul a fost reabilitat recent cu fonduri prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), investitia necesitand aproximativ 10 milioane de lei. ... citeste toata stirea