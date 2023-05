Agentul-principal Cristian Popa, de la Politia Valea Ursului, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, pentru ca a condus beat masina de serviciu.El are un termen de incercare de doi ani, interval in care este obligat sa mearga periodic la "semnat", sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa munceasca 60 de zile in folosul comunitatii. Subofiterul a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, beneficiind astfel de reducerea pedepsei cu o treime. ... citeste toata stirea