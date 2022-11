Politist condamnat pentru trafic de influenta

Tribunalul l-a condamnat, ieri, la inchisoare cu suspendare pe un politist de la Biroul Rutier Piatra-Neamt, pentru trafic de influenta.Este vorba despre agentul Gheorghe Cosmin Gaucan, in varsta de 34 de ani, transferat de la Postul de Politie Zanesti in 2019. El a primit doi ani jumate, cu doi ani de supraveghere. In acest interval, subofiterul este obligat sa mearga periodic la "semnat", sa anunte orice deplasare care depaseste cinci zile, sa frecventeze un program de reintegrare sociala si ... citeste toata stirea