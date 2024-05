Politist traficant de influenta

George Cosmin Gaucan, in varsta de 36 de ani, care a lucrat la Biroul Rutier al Politiei Municipale Piatra-Neamt, a fost pus sub acuzare, ieri, pentru trafic de influenta. Conform rechizitoriului, in ianuarie 2021, el a cerut si primit de la Petru Punguta (din satul Preluca al comunei Pangarati) 3.000 de lei pretinzand ca-i poate scadea alcoolemia cu care fusese prins ca sofa. De asemenea, in seara de 5 septembrie 2020, a pretins de la Vasile Andrei Trifan bani ca sa-l "scape" de un doar penal". ... citește toată știrea