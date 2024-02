Luni, 5 februarie, o femeie in varsta de 48 de ani, ofiter in cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie Neamt, a fost retinuta de politisti, dupa ce, fiind citata de organele de cercetare penala, nu s-a prezentat.Conform IPJ Neamt, la data de 27 decembrie 2023, in jurul orei 08:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Neamt au depistat, pe strada Alexandru cel Bun, din Piatra Neamt, un autoturism condus de femeia in varsta de 48 de ani, din Bucuresti. ... citeste toata stirea