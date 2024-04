Politisti atacati cu securea. Focuri de arma pentru calmarea unui barbat care-si batea tatal

Un caz de violenta in familie, care a avut loc in judetul Neamt, s-a soldat cu arestarea preventiva a unui individ agresiv. Pentru calmarea acestuia a fost necesara si interventia mascatilor.Un nou episod dintre cele catalogate ca facand parte din sfera violentei domestice s-a petrecut, la finalul lui martiie 2024, in comuna Doljesti. Avea sa fie un caz extrem. Fortele de ordine au fost sesizate de un batran de 62 de ani, care a relatat ca a fost lovit de fiul sau, acesta continuand sa se ... citește toată știrea